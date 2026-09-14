Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 13:28

Оплата лицом и роботы на улицах: NYT назвала Москву «страной технологических чудес»

NYT назвала Москву «страной технологических чудес»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Американская газета The New York Times назвала современную Москву «страной технологических чудес», обратив внимание на цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители столицы. Издание перечислило среди технологических особенностей города оплату с помощью биометрии, в том числе в метро, роботов-доставщиков на улицах и развитие беспилотного транспорта. Отдельно NYT упомянула планы по запуску коммерческой эксплуатации беспилотных такси.

В материале отмечается, что за многими привычными для москвичей сервисами стоит масштабная цифровая инфраструктура, созданная городскими властями. По оценке газеты, технологии сделали повседневную жизнь в столице проще и безопаснее.

При этом материал NYT посвящён не только преимуществам цифровизации. Издание рассматривает развитие московской технологической инфраструктуры и с точки зрения расширения возможностей видеонаблюдения и контроля.

Москва продолжает внедрять цифровые технологии в транспорт, городское управление, здравоохранение и другие сферы. Столичные власти называют искусственный интеллект и работу с большими данными одними из ключевых направлений развития городской инфраструктуры.

Умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве
Умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве начали использовать дорожные камеры для выявления остановок, мешающих движению, даже при отсутствии запрещающих знаков. В ЦОДД пояснили, что алгоритм включает анализ ИИ с последующей обязательной ручной проверкой специалистом.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar