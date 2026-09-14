Оплата лицом и роботы на улицах: NYT назвала Москву «страной технологических чудес»

Американская газета The New York Times назвала современную Москву «страной технологических чудес», обратив внимание на цифровые сервисы, которыми ежедневно пользуются жители столицы. Издание перечислило среди технологических особенностей города оплату с помощью биометрии, в том числе в метро, роботов-доставщиков на улицах и развитие беспилотного транспорта. Отдельно NYT упомянула планы по запуску коммерческой эксплуатации беспилотных такси.

В материале отмечается, что за многими привычными для москвичей сервисами стоит масштабная цифровая инфраструктура, созданная городскими властями. По оценке газеты, технологии сделали повседневную жизнь в столице проще и безопаснее.

При этом материал NYT посвящён не только преимуществам цифровизации. Издание рассматривает развитие московской технологической инфраструктуры и с точки зрения расширения возможностей видеонаблюдения и контроля.

Москва продолжает внедрять цифровые технологии в транспорт, городское управление, здравоохранение и другие сферы. Столичные власти называют искусственный интеллект и работу с большими данными одними из ключевых направлений развития городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Москве начали использовать дорожные камеры для выявления остановок, мешающих движению, даже при отсутствии запрещающих знаков. В ЦОДД пояснили, что алгоритм включает анализ ИИ с последующей обязательной ручной проверкой специалистом.