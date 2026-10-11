Оппозиция в Австрии потребовала разъяснить провоз груза спецслужб Украины

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) потребовала от властей страны объяснить обстоятельства транзита 200 кг специального груза украинских спецслужб через австрийскую территорию в январе. Перевозка прошла без таможенного оформления и проверки безопасности. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

По данным издания, груз перевозили в связи с участием украинской делегации во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Согласно вербальной ноте, оказавшейся в распоряжении АПС, украинская сторона обратилась в МИД Австрии с просьбой разрешить проезд микроавтобуса Volkswagen, принадлежащего украинской спецслужбе, с 200 кг специального груза.

Австрийский МИД подтвердил существование документа в ответе на парламентский запрос партии. В ведомстве также сообщили, что обращение украинской стороны передали в МВД.

Теперь генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер намерен направить новый парламентский запрос. Он рассчитывает выяснить, что именно перевозили через Австрию и кто разрешил транзит без проверки.

Хафенекер подчеркнул, что Австрия остаётся нейтральным государством и не должна становиться «бесправным транзитным коридором для иностранных спецслужб».

Ранее Kronen Zeitung сообщала, что с начала конфликта из Австрии на Украину могли перевезти эквивалент примерно 20 млрд евро наличными и в золоте. С февраля 2022 года зафиксировано 1011 транспортировок наличных в евро и долларах, а также 19 поставок золотых слитков в адрес украинского государственного «Ощадбанка».