Тайные караваны в Киев: Как за 1000 рейсов из Вены на Украину вывезли 20 миллиардов евро

С начала конфликта из Австрии на Украину могли перевезти эквивалент примерно 20 млрд евро наличными и в золоте. Такие данные приводит Kronen Zeitung со ссылкой на Минфин Австрии.

Согласно этим данным, с февраля 2022 года зафиксирована 1011 транспортировок наличных в евро и долларах, а также 19 поставок золотых слитков в адрес украинского государственного «Ощадбанка». Всего, как уточняется, было организовано более тысячи отдельных перевозок финансовых активов и драгоценных металлов.

Поводом для запроса стал инцидент в Венгрии, где спецподразделение по борьбе с терроризмом остановило два бронированных автомобиля, следовавших из Вены в Киев. Их заподозрили в возможном отмывании средств. Украинская сторона заявляет, что речь идёт о стандартной банковской практике. По версии Киева, таким образом украинские банки доставляют наличную валюту и драгоценные металлы для собственных нужд и обслуживания клиентов.

Ранее глава правления украинского «Ощадбанка» Юрий Кацион опубликовал в соцсетях изображение, на котором, как утверждается, показана возвращённая Венгрией иностранная валюта. На снимке видны синие мешки с упакованными банкнотами евро. Других валют и драгоценных металлов, включая доллары и золото, на опубликованных кадрах не зафиксировано.