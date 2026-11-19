Медведи и кабаны в ноябре могут терять осторожность и вести себя агрессивнее из-за поедания забродивших ягод и фруктов. Особенно часто такие ситуации возникают рядом с населёнными пунктами, где растёт много плодовых деревьев. Об этом 360.ru рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.

Осенью на земле остаются опавшие яблоки, груши и другие плоды. Со временем они начинают бродить, а животные могут поедать их, получая воздействие алкоголя, образовавшегося в процессе брожения.

По словам специалиста, звери способны возвращаться к таким источникам пищи снова и снова. При этом регулярное употребление забродивших плодов может влиять на их поведение: животные становятся менее осторожными и иногда проявляют повышенную агрессию.

Дополнительную опасность создаёт близость плодовых деревьев к жилым районам. Поэтому встречи с медведями и кабанами возможны не только в лесу, но и на окраинах населённых пунктов.

Гомыранов призвал не приближаться к диким животным и не пытаться привлечь их внимание ради фотографии. Особенно опасно подходить к зверю, который ведёт себя необычно или не реагирует на окружающую обстановку.

«Лучше всего отойти на безопасное расстояние. Если есть возможность спрятаться в помещении, то, безусловно, лучше это сделать, а потом вызвать специализированные службы. В нашем случае это МЧС», — посоветовал зоолог.

Специалист подчеркнул, что при встрече с дикими животными важно сохранять дистанцию и не пытаться самостоятельно прогнать или покормить зверя.