Опьяневших от забродивших ягод медведей сравнили с алкоголиками
Зоолог Гомыранов: Медведи могут стать агрессивнее из-за забродивших ягод
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Медведи и кабаны в ноябре могут терять осторожность и вести себя агрессивнее из-за поедания забродивших ягод и фруктов. Особенно часто такие ситуации возникают рядом с населёнными пунктами, где растёт много плодовых деревьев. Об этом 360.ru рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.
Осенью на земле остаются опавшие яблоки, груши и другие плоды. Со временем они начинают бродить, а животные могут поедать их, получая воздействие алкоголя, образовавшегося в процессе брожения.
По словам специалиста, звери способны возвращаться к таким источникам пищи снова и снова. При этом регулярное употребление забродивших плодов может влиять на их поведение: животные становятся менее осторожными и иногда проявляют повышенную агрессию.
Дополнительную опасность создаёт близость плодовых деревьев к жилым районам. Поэтому встречи с медведями и кабанами возможны не только в лесу, но и на окраинах населённых пунктов.
Гомыранов призвал не приближаться к диким животным и не пытаться привлечь их внимание ради фотографии. Особенно опасно подходить к зверю, который ведёт себя необычно или не реагирует на окружающую обстановку.
«Лучше всего отойти на безопасное расстояние. Если есть возможность спрятаться в помещении, то, безусловно, лучше это сделать, а потом вызвать специализированные службы. В нашем случае это МЧС», — посоветовал зоолог.
Специалист подчеркнул, что при встрече с дикими животными важно сохранять дистанцию и не пытаться самостоятельно прогнать или покормить зверя.
А ранее Life.ru сообщал, что гималайский медведь забрёл в село Чугуевка и сломал забор. Специалисты отслеживают передвижения животного, чтобы выяснить, в каком направлении оно ушло и не представляет ли опасности для жителей.