Жители села Чугуевка в Приморском крае пережили необычную ночь: по улицам населённого пункта разгуливал гималайский медведь, а утром местные обнаружили следы, которые приняли за тигриные. Однако специалисты выяснили, что никакого второго хищника в селе не было. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Медведя заметили ночью 16 ноября. Зверь попал на камеры видеонаблюдения и пробегал мимо автомобилистов. Позднее один из жителей обнаружил повреждённый забор и следы крупного животного, после чего в социальных сетях появились сообщения о появлении амурского тигра. Однако выяснилось, что ограждение повредил тот же медведь. По словам Арамилева, возраст косолапого составляет примерно три-четыре года. Хищник, предположительно, проходил через село транзитом.

«Тигра в населённом пункте и рядом с ним не было. Вероятно, граждане ошибочно приняли следы медведя за следы тигра», — пояснил руководитель центра «Амурский тигр».

На место прибыли сотрудники охотнадзора. Специалисты отслеживают передвижения животного, чтобы выяснить, в каком направлении оно ушло и не представляет ли опасности для жителей.