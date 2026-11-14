Рабочие в Мурманской области случайно потревожили медведя, готовившегося к зимней спячке. Хищник устроил берлогу прямо под опорой линии электропередачи, возле которой мужчины прокладывали оптоволоконный кабель. Неожиданную один из работников снял на видео.

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Инцидент произошёл в лесу неподалёку от Кировска. Связисты заметили глубокую яму под опорой ЛЭП и решили заглянуть внутрь. Один из рабочих по имени Николай приблизился к отверстию и увидел огромную медвежью голову.

«Он на меня смотрел!» — рассказал мужчина. Бригада поспешила покинуть место, не дожидаясь, пока потревоженный зверь выберется из убежища.

Ранее Life.ru рассказывал о медведе из Ташинского заказника в Амурской области, который не смог залечь в спячку из-за недостатка пищи. Из-за неурожая грибов и орехов хищник не накопил достаточно жира для зимовки и продолжил искать пропитание. Специалисты обнаружили на снегу его следы, ведущие за диким кабаном.