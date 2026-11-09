Туристы заметили медведя, разгуливающего по заснеженному склону горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Неожиданную встречу с хищником отдыхающие сняли на видео из кабины подъёмника, после чего решили отказаться от дальнейшего катания.

Медведь выбежал на заснеженный склон в Шерегеше и напугал туристов. Видео © Telegram / Кемерово с огоньком

«Вот, похоже, накатались. Сегодня больше не пойдём», — прокомментировали происходящее авторы ролика.

На опубликованных кадрах видно, как косолапый передвигается по покрытому снегом горному склону. Животное оказалось в поле зрения туристов, поднимавшихся на высоту по канатной дороге.

Ранее Life.ru сообщал, что в курортной Белокурихе ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей. Ограничения начали действовать после того как дикие животные стали выходить к людям. Руководителям туристических организаций рекомендовали ограничить посещение лесов и проведение походов с ночёвками. Меры направлены на защиту местных жителей, отдыхающих и домашних животных.