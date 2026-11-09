Ситуация с массовыми выходами голодных медведей к населённым пунктам Красноярского края приобрела катастрофический характер. Такую оценку дал кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар. По данным на 3 ноября, жертвами нападений хищников в регионе стали уже девять человек, передаёт ТАСС.

«Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я её про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», — заявил зоолог.

Около двух недель назад Кречмар лично побывал в регионе и ознакомился с обстановкой. При этом эксперт положительно оценил действия сотрудников местного Минприроды, отметив, что специалисты делают всё возможное для урегулирования ситуации.

Одной из главных причин массового появления медведей рядом с жильём специалисты называют нехватку естественного корма в тайге. В частности, в этом году не уродился кедровый орех. Дополнительным фактором стал рост численности бурых медведей, из-за которого животные всё чаще оказываются рядом с людьми.

По данным регионального Минприроды, к 7 ноября в Красноярском крае добыли около двух тысяч медведей. В эту статистику входят как любительская охота, так и мероприятия по регулированию численности животных. Несмотря на принятые меры, опасность столкновений с хищниками сохраняется.

При этом ранее прокуратура Красноярского края сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности после гибели людей при нападениях медведей. Проверка надзорного ведомства выявила несвоевременное принятие мер по регулированию численности животных и предупреждению их выхода к населённым пунктам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярске полицейским пришлось застрелить агрессивного медведя, который забрёл в жилой сектор и начал приближаться к людям. Никто из местных жителей не пострадал.