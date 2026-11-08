В Красноярске полицейским пришлось открыть огонь по медведю, который забрёл в жилой сектор и начал приближаться к людям. Хищника застрелили, никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ночью в полицию поступил тревожный звонок с улицы Колхозной в Свердловском районе. Очевидцы рассказали, что по жилому кварталу бродит крупный зверь, который громко рычит и едва не загрыз дворовую собаку.

Прибывший наряд обнаружил медведя неподалёку от частных домов на улице 2-й Боровой. По данным полиции, животное вело себя агрессивно и направилось к правоохранителям и находившимся рядом гражданам.

«Для защиты жителей и коллег полицейский применил огнестрельное оружие в соответствии с ФЗ «О полиции». Опасный хищник был обезврежен», — говорится в сообщении ведомства.

Выходы медведей к жилым домам в Красноярске уже не раз приводили к опасным ситуациям. Из-за участившихся появлений хищников в городе ранее ввели режим повышенной готовности для оперативных служб.

По данным региональных властей, в 2026 году в Красноярском крае от нападений бурых медведей погибли девять человек. Правоохранительные органы также расследуют обстоятельства предыдущих нападений.