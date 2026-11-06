Медведь не был причиной смерти женщины, тело которой обнаружили в октябре неподалёку от деревни Лязгино в Томской области. К такому выводу пришли следователи, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК России.

«Женщина умерла от естественных причин. С нападением хищника смерть не связана», — пояснили в ведомстве.

При этом источник агентства, знакомый с обстоятельствами происшествия, рассказал, что женщина скончалась от переохлаждения. По его словам, многочисленные повреждения на её теле появились уже после смерти.

Напомним, 8 октября тело женщины нашли на обочине просёлочной дороги примерно в двух километрах от деревни Лязгино. Обнаруженные повреждения напоминали следы нападения медведя, поэтому возникла версия о причастности хищника. Однако следователи не спешили с выводами и назначили судебно-медицинскую экспертизу.