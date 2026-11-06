Медведь оказался ни при чём: СК раскрыл новые детали смерти женщины под Томском
СК исключил нападение медведя как причину смерти женщины под Томском
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Медведь не был причиной смерти женщины, тело которой обнаружили в октябре неподалёку от деревни Лязгино в Томской области. К такому выводу пришли следователи, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК России.
«Женщина умерла от естественных причин. С нападением хищника смерть не связана», — пояснили в ведомстве.
При этом источник агентства, знакомый с обстоятельствами происшествия, рассказал, что женщина скончалась от переохлаждения. По его словам, многочисленные повреждения на её теле появились уже после смерти.
Напомним, 8 октября тело женщины нашли на обочине просёлочной дороги примерно в двух километрах от деревни Лязгино. Обнаруженные повреждения напоминали следы нападения медведя, поэтому возникла версия о причастности хищника. Однако следователи не спешили с выводами и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Между тем в Томской области продолжают фиксировать опасные встречи людей с медведями. Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении останков охотника со следами нападения хищника. Позднее местные жители убили медведя, которого связали с гибелью мужчины. На фоне участившихся выходов зверей к населённым пунктам власти региона ввели вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за добычу опасных медведей. К концу октября охотники подали около сотни заявлений на выплаты.
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