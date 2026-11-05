Спасатели на вертолёте вывезли 29-летнего охотника из тайги на юге Красноярского края. Мужчина около недели ждал эвакуации после того, как медведь убил его напарника. Тело погибшего также вывезли, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Спасатели помогли охотникам после атаки медведя. Видео © Max / СК России по Красноярскому краю и Хакасии

Вертолёт с пятью спасателями вылетел утром 5 ноября из Абакана. В Курагино к ним присоединилась следственно-оперативная группа. До этого вылет откладывали из-за непогоды. Охотника доставили в Курагино. По данным Следственного комитета, он не жалуется на самочувствие. Следователи намерены опросить мужчину.