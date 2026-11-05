Охотника и его убитого медведем напарника вывезли из тайги на вертолёте
Обложка © Max / СК России по Красноярскому краю и Хакасии
Спасатели на вертолёте вывезли 29-летнего охотника из тайги на юге Красноярского края. Мужчина около недели ждал эвакуации после того, как медведь убил его напарника. Тело погибшего также вывезли, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Спасатели помогли охотникам после атаки медведя. Видео © Max / СК России по Красноярскому краю и Хакасии
Вертолёт с пятью спасателями вылетел утром 5 ноября из Абакана. В Курагино к ним присоединилась следственно-оперативная группа. До этого вылет откладывали из-за непогоды. Охотника доставили в Курагино. По данным Следственного комитета, он не жалуется на самочувствие. Следователи намерены опросить мужчину.
Напомним, медведь напал на 48-летнего Виталия Елфимова 28 октября у устья реки Катун, примерно в 160 километрах от села Черемшанка. Его напарник сообщил о случившемся по рации. До приезда спасателей к нему смогли добраться ещё двое охотников, однако помочь с эвакуацией им не удалось. Все трое остались ждать подмогу. Спасательный вертолёт МЧС несколько дней не вылетал к месту ЧП из-за сильного снегопада. Только сегодня сотрудники МЧС отправились из Абакана в Курагино, откуда группа должна была добраться до места трагедии.
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