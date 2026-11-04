Трое охотников оказались заблокированы в тайге Красноярского края вместе с телом погибшего товарища, которого растерзал медведь. Мужчины не могут самостоятельно выбраться из леса, а спасательный вертолёт МЧС уже несколько дней не вылетает из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Mash.

Трагедия произошла 28 октября в Курагинском районе. Опытный охотник Виталий Елфимов отправился проверить лесную избу, однако столкнулся с хищником и погиб от полученных травм.

Его 29-летний напарник Юрий отправился на поиски пропавшего мужчины. По пути он встретил медведя, застрелил его и обнаружил неподалёку тело товарища. После этого молодой человек вернулся в зимовье, где почти трое суток провёл в одиночестве.

Ситуацию осложняло отсутствие у Юрия опыта выживания в тайге. До ближайшего населённого пункта около 160 километров, а в распоряжении мужчины оставались лишь несколько патронов и ограниченный запас продуктов.

На помощь отправились двое знакомых погибшего. Они преодолели часть пути по реке Казыр на аэролодке, а затем прошли около 15 километров пешком по заснеженному лесу. Добравшись до Юрия, мужчины также оказались заблокированы в тайге.

По данным региональных СМИ, 2 ноября охотники перенесли тело Елфимова к зимовью. Однако самостоятельно доставить его к месту возможной эвакуации они не могут. В МЧС пояснили, что вертолёт находится в готовности, но вылету препятствует непогода. Точная дата спасательной операции остаётся неизвестной.