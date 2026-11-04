Жизнь 64-летнего рыбака, пережившего нападение бурого медведя на Ямале, остаётся под угрозой. Мужчина получил тяжёлые травмы лица и перелом черепа, после чего попал в реанимацию. За прошедшие сутки его состояние не улучшилось, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Нападение произошло в ночь на 3 ноября неподалёку от села Ратта в Красноселькупском районе. Местный житель отправился на рыбалку и столкнулся с хищником в лесу. Несмотря на полученные ранения, мужчина выжил. Его доставили в Тарко-Салинскую районную больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Накануне в региональном управлении СК сообщали, что у пострадавшего диагностирован перелом черепа. Тогда же следователи предупредили о риске смертельного исхода. К 4 ноября состояние пациента осталось без изменений — медики по-прежнему оценивают его как крайне тяжёлое.

Это было уже второе нападение медведя на человека в Ямало-Ненецком автономном округе за одни сутки. Незадолго до происшествия в Красноселькупском районе другой хищник насмерть загрыз местного жителя в посёлке Уренгой.

Как сообщал Life.ru, с весны 2026 года жертвами нападений бурых медведей стали не менее 31 человека, а случаи появления хищников возле населённых пунктов зафиксировали в 41 регионе страны. При этом численность бурых медведей в России с 1990 года, по данным Минприроды, увеличилась более чем вдвое и достигла примерно 307 тысяч особей.

Одной из причин выхода зверей к людям специалисты называют доступность пищевых отходов возле населённых пунктов. Привыкшие находить корм рядом с жильём хищники могут возвращаться туда неоднократно. Дополнительные сложности возникают в регионах, где лесные пожары и недостаток естественной пищи вынуждают животных расширять территорию поисков.

В Томской области из-за активности медведей ввели режим повышенной готовности и установили выплаты охотникам за ликвидацию хищников, представляющих угрозу населению. В Бурятии увеличили количество специальных охотничьих бригад и ограничили проведение детских мероприятий в лесной зоне.

На Ямале следователи также предупредили о повышенной активности бурых медведей. Жителям рекомендовали временно отказаться от прогулок по лесу, а при появлении зверей или обнаружении их следов возле домов незамедлительно обращаться в полицию или звонить по номеру 112.