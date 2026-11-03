Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году выходы медведей к населённым пунктам отмечали в 41 регионе России. По данным Минприроды, с 1990 года численность бурых медведей выросла в 2,3 раза — примерно до 307 тысяч особей. Одним из факторов ведомство назвало доступность пищевых отходов возле жилья и туристических объектов: привыкшие к лёгкой добыче звери возвращаются к людям и приучают к этому потомство. В Бурятии к началу сентября зарегистрировали 74 выхода хищников к людям против 47 за весь 2025 год. Власти ограничили школьные и детские спортивные мероприятия в лесной зоне, а число бригад профессиональных охотников увеличили до 24. На севере Красноярского края, по сведениям на 16 сентября, ликвидировали 60 медведей, представлявших угрозу жителям. Среди возможных причин их выхода к населённым пунктам называли последствия лесных пожаров, осложнивших поиск корма. В Томской области ввели режим повышенной готовности и назначили охотникам выплаты по 30 тысяч рублей за добытого опасного хищника. К 28 октября поступило 100 заявлений на вознаграждение. По словам губернатора Владимира Мазура, сообщений о появлении медведей возле жилья стало меньше, однако программу решили сохранить до конца года.