С весны в России от нападений бурых медведей погиб 31 человек
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Число погибших от нападений бурых медведей в российских регионах с весны достигло 31 человека. По подсчётам РИА «Новости», список пополнил охотник, останки которого обнаружили в тайге Томской области.
О находке агентству рассказала глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова. По её словам, на останках мужчины обнаружили следы нападения медведя.
Больше всего погибших в приведённой статистике приходится на Красноярский край — девять человек. В Иркутской области жертвами хищников стали семь человек, в Томской с учётом последнего случая — пять.
Ещё три смертельных случая зафиксировали на Камчатке, два — в Бурятии. По одному человеку погибли в Архангельской и Вологодской областях, Хабаровском крае, Туве и Республике Алтай.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году выходы медведей к населённым пунктам отмечали в 41 регионе России. По данным Минприроды, с 1990 года численность бурых медведей выросла в 2,3 раза — примерно до 307 тысяч особей. Одним из факторов ведомство назвало доступность пищевых отходов возле жилья и туристических объектов: привыкшие к лёгкой добыче звери возвращаются к людям и приучают к этому потомство. В Бурятии к началу сентября зарегистрировали 74 выхода хищников к людям против 47 за весь 2025 год. Власти ограничили школьные и детские спортивные мероприятия в лесной зоне, а число бригад профессиональных охотников увеличили до 24. На севере Красноярского края, по сведениям на 16 сентября, ликвидировали 60 медведей, представлявших угрозу жителям. Среди возможных причин их выхода к населённым пунктам называли последствия лесных пожаров, осложнивших поиск корма. В Томской области ввели режим повышенной готовности и назначили охотникам выплаты по 30 тысяч рублей за добытого опасного хищника. К 28 октября поступило 100 заявлений на вознаграждение. По словам губернатора Владимира Мазура, сообщений о появлении медведей возле жилья стало меньше, однако программу решили сохранить до конца года.
Больше новостей о нападениях диких животных и мерах безопасности — в разделе «ЧП» на Life.ru.