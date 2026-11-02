На Айгире в Башкортостане туристам пришлось спасать собаку, которая незадолго до этого предупредила их о приближении медведя. Об этом стало известно из личного блога в сети одного из путешественников.

В Башкирии пёс спас туристов от медведя и получил тяжёлые раны. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Islandr7

Опасного зверя первой обнаружила стая собак, сопровождавшая людей в горной местности. Животные подняли лай, благодаря чему туристы узнали о присутствии медведя и смогли избежать столкновения с ним.

К сожалению, одному из четвероногих не удалось уйти от хищника целым и невредимым. Медведь набросился на собаку и вырвал у неё кусок кожи, оставив серьёзную рану. Пострадавший пёс нуждался в срочной помощи.

Оказавшиеся рядом путешественники решили не оставлять животное в беде. Они организовали его спуск с горы, чтобы как можно скорее доставить его к специалистам, которые смогут вылечить несчастного.

«Мы собаку спускали вниз с горы. Эта собака спасла нас от медведя», — поделился участник спасения в социальных сетях.

После непростого спуска пушистика посадили на электричку и перевезли в Уфу. Там раненого пса доставили в ветеринарную клинику. Отдельную признательность мужчина выразил медикам, которые удивили его стойкостью и оперативностью.

Ранее Life.ru рассказывал о другом четвероногом герое, который спас людей от медведя. В Иркутской области десятимесячный щенок восточносибирской лайки отвлёк хищника от семьи, собиравшей грибы. Собака получила тяжёлые ранения шеи, однако ветеринарам удалось спасти её благодаря экстренной операции.