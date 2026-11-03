Медведь напал на рыбака в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и нанёс ему многочисленные травмы лица. Мужчине удалось выжить, сейчас он находится под наблюдением врачей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, местный житель отправился на рыбалку и в ночь на 3 ноября столкнулся с хищником в лесной местности. Выжившего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Мужчина находится в стабильном состоянии. Его планируют перевести из больницы Тарко-Сале в Новый Уренгой для дальнейшего лечения.

В СК предупредили о высокой активности медведей на территории округа. Жителей призвали временно отказаться от походов в лес, сбора грибов и ягод. При появлении хищников или обнаружении их следов рядом с домами необходимо обращаться в полицию либо звонить по номеру 112.

Это уже второе нападение медведя на человека на Ямале за сутки. Ранее в посёлке Уренгой Пуровского района хищник набросился на 44-летнего местного жителя. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина погиб на месте. Напавшего в Уренгое зверя впоследствии ликвидировали. Следователи организовали процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.