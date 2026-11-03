Медведя-людоеда ликвидировали после нападения на жителя посёлке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина получил смертельные травмы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла 3 ноября в Пуровском районе. По предварительным сведениям, жертвой дикого зверя стал местный житель 1982 года рождения. По информации администрации посёлка, нападение произошло на территории базы ФГБУ «Обь-Иртышводпуть». К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, полиции и охотинспекции.

Спасти пострадавшего не удалось. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался непосредственно на месте нападения.

«Проводится процессуальная проверка», — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии. По итогам разбирательства правоохранительные органы примут соответствующее решение. Местных жителей предупредили о повышенной активности медведей. Власти призвали не приближаться к лесным массивам и промышленной зоне, особенно в тёмное время суток, а детей не отпускать на улицу без взрослых.