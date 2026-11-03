Жители Томской области убили медведя, который напал на 55-летнего охотника в лесном зимовье. Хищник вернулся в посёлок, после его ликвидации при вскрытии обнаружили части одежды погибшего. Об этом ТАСС сообщила глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

«[Медведь] вернулся в посёлок, где его местные жители убили», — рассказала она.

Погибший жил в посёлке Киевский. Мужчина отправился вместе с собаками в зимовье на несколько дней, но в назначенный срок домой не вернулся. Родственники забеспокоились и поехали его искать. В лесной избушке они обнаружили открытые двери, разбитые вещи и следы борьбы.

С начала 2026 года жертвами нападений медведей в Томской области стали пять человек, включая этого мужчину. В регионе введён режим повышенной готовности из-за угрозы нападений хищников.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Томской области установили выплаты за добычу медведей, представляющих опасность для людей. Вознаграждение составляет 30 тысяч рублей до вычета налогов. К 28 октября охотники подали 100 заявлений. По словам губернатора Владимира Мазура, сообщений о выходах зверей к населённым пунктам стало меньше, однако такие случаи продолжаются. Программа рассчитана до конца 2026 года.