Медведь напал на жителя Уренгоя, мужчина погиб на месте, хищника обезвредили
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В посёлке Уренгой Пуровского района ЯНАО медведь напал на местного жителя, мужчина погиб. Региональное управление Следственного комитета сообщило о проведении процессуальной проверки.
По предварительным данным, нападение произошло 3 ноября. Пострадавший — мужчина 1982 года рождения — скончался на месте от полученных травм. Хищника обезвредили.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Красноярском крае при нападении медведя погиб один из лучших охотников региона Виталий Елфимов. Трагедия произошла 28 октября в верховьях реки Казыр в Курагинском округе. Он стал девятой жертвой нападений медведей в регионе.