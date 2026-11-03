В посёлке Уренгой Пуровского района ЯНАО медведь напал на местного жителя, мужчина погиб. Региональное управление Следственного комитета сообщило о проведении процессуальной проверки.

По предварительным данным, нападение произошло 3 ноября. Пострадавший — мужчина 1982 года рождения — скончался на месте от полученных травм. Хищника обезвредили.

Ранее в Красноярском крае при нападении медведя погиб один из лучших охотников региона Виталий Елфимов. Трагедия произошла 28 октября в верховьях реки Казыр в Курагинском округе. Он стал девятой жертвой нападений медведей в регионе.