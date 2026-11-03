Мужчина получил перелом черепа при нападении медведя в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии, врачи не исключают летального исхода. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Он в реанимации в Тарко-Салинской районной больнице, состояние тяжёлое, есть риск смерти. У потерпевшего перелом черепа», — рассказали в ведомстве.

Нападение произошло в лесной зоне Красноселькупского района. Несмотря на полученные травмы, мужчина выжил, после чего его госпитализировали. Сейчас за его состоянием наблюдают медики.

Напомним, ранее сообщалось о нападении медведя на рыбака в Красноселькупском районе Ямала. Хищник набросился на мужчину в лесной зоне и нанёс ему тяжёлые травмы лица. Пострадавшего удалось спасти и доставить в больницу. Это стало вторым нападением медведя на человека в регионе за сутки.