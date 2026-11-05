Вертолёт МЧС вылетел в тайгу за тремя охотниками и их убитым медведем другом
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В Красноярском крае спасатели спустя неделю смогли вылететь к охотникам, застрявшим в тайге после смертельного нападения медведя. Вертолёт Ми-8 с сотрудниками МЧС отправился из Абакана в Курагино, откуда группа планирует добраться до места трагедии. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.
«Вертолёт МЧС России со спасателями на борту вылетел из Абакана в Курагино. Вероятно, уже оттуда отправятся на место», — сказали в министерстве.
На борту вертолёта находятся пять спасателей. В Курагино к ним должна присоединиться следственно-оперативная группа. Известно, что оставшийся в живых охотник не получил ранений, однако находился в труднодоступной местности больше недели.
Ранее Life.ru рассказывал, как трое охотников застряли в тайге с телом товарища, погибшего при нападении медведя. Двое мужчин отправились на помощь 29-летнему Юрию, оставшемуся в лесной избушке после гибели напарника Виталия Елфимова. Добравшись до зимовья по реке и через заснеженный лес, они помогли перенести тело погибшего, однако самостоятельно выбраться не смогли. Из-за сильного снегопада спасательный вертолёт несколько дней не мог вылететь к охотникам.