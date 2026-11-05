В Красноярском крае спасатели спустя неделю смогли вылететь к охотникам, застрявшим в тайге после смертельного нападения медведя. Вертолёт Ми-8 с сотрудниками МЧС отправился из Абакана в Курагино, откуда группа планирует добраться до места трагедии. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

«Вертолёт МЧС России со спасателями на борту вылетел из Абакана в Курагино. Вероятно, уже оттуда отправятся на место», — сказали в министерстве.

На борту вертолёта находятся пять спасателей. В Курагино к ним должна присоединиться следственно-оперативная группа. Известно, что оставшийся в живых охотник не получил ранений, однако находился в труднодоступной местности больше недели.