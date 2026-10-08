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Регион
Опубликовано 8 октября, 14:23

Тело женщины нашли на обочине дороги под Томском, под подозрением медведь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gigello

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gigello

Тело женщины обнаружили на обочине просёлочной дороги в двух километрах от деревни Лязгино в Томской области. Следователи устанавливают её личность и обстоятельства гибели, передаёт ТАСС.

На место обнаружения тела прибыли сотрудники регионального управления СК России. Женщину нашли на участке дороги, расположенном примерно в двух километрах от населённого пункта.

«Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства и личность женщины, тело которой обнаружено в двух километрах от деревни Лязгино Томского района на обочине проселочной автодороги», — сообщили в ведомстве.

Тем временем в социальных сетях появилась версия о возможном нападении медведя. Пользователи предположили, что именно встреча с хищником могла привести к гибели женщины.

Официально эта версия пока не подтверждена. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Медведь снова повредил машины у карьера в Свердловской области
Медведь снова повредил машины у карьера в Свердловской области

В 2026 году в России участились случаи выхода медведей к людям: такие эпизоды фиксировали уже в 41 регионе, а с августа нападения на людей произошли как минимум в 13 субъектах страны. В ряде территорий из-за хищников вводили режим повышенной готовности, ограничивали массовые мероприятия и закрывали туристические маршруты. В Минприроды среди основных причин называют доступную пищу у населённых пунктов — свалки, открытые контейнеры и отходы возле турбаз; эксперты также связывают часть выходов зверей с нехваткой естественного корма.

Ранее Life.ru сообщал о нападении медведя на 15-летнего подростка на пасеке в Алтайском крае: юноша получил рваные раны и травмы головы, шеи и ключичной области.

Больше новостей о необычных происшествиях и диких животных — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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