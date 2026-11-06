Семья Усольцевых: последние новости, что известно об исчезновении и версии СК Оглавление Коротко: что известно на 6 ноября 2026 года Последние новости о семье Усольцевых на 6 ноября 2026 года Нашли ли семью Усольцевых Что известно о последнем дне семьи Усольцевых Что нашли в машине Усольцевых Что нашли во время поисков Какие версии исчезновения Усольцевых рассматривает СК Почему версия побега Усольцевых не подтверждается Мог ли на Усольцевых напасть медведь Как искали семью Усольцевых: хронология Почему Усольцевых до сих пор не нашли Что происходит с уголовным делом Продолжаются ли поиски Усольцевых сейчас FAQ: главное о пропаже семьи Усольцевых Последние новости о семье Усольцевых: нашли ли пропавших, что известно о последнем дне, машине, поисках и версиях Следственного комитета. 7498 7498 Поиски семьи Усольцевых зимой: спасатели обследуют труднодоступные участки Кутурчинского Белогорья на снегоходах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. По состоянию на утро 6 ноября 2026 года семью не нашли. Следственный комитет по-прежнему считает приоритетной версию несчастного случая, не исключает возможное преступление, а версия о спланированном побеге подтверждения не получила. Сообщения о якобы найденных в районе Кутурчина человеческих останках СК официально опроверг.

Коротко: что известно на 6 ноября 2026 года

Усольцевы не найдены. Следствие продолжается и прекращать уголовное дело не планируется. Приоритетная версия — несчастный случай; криминальная версия остаётся в работе. Следователи не нашли признаков подготовки семьи к побегу. Информация о найденных человеческих останках в районе поисков официально не подтвердилась.

Когда пропали — 28 сентября 2025 года

Где — Кутурчинское Белогорье, Красноярский край; маршрут в районе урочища/скалы Буратинка

Кто пропал — Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина; с семьёй была собака

Нашли ли семью — нет, по состоянию на 6 ноября 2026 года местонахождение не установлено

Главная версия СК — несчастный случай

Другие версии — возможное преступление не исключается; версия о спланированном побеге подтверждения не получила

Расследование — продолжается; срок следствия продлён

Последние новости о семье Усольцевых на 6 ноября 2026 года

Главный новый факт — следствие не нашло подтверждений тому, что семья заранее готовила исчезновение. По словам замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яны Сырымбетовой, поездка в Кутурчинское Белогорье была короткой и заранее запланированной: Усольцевы собирались вернуться, у них были планы на октябрь и по работе, а большого запаса вещей и провизии с собой не было.

Эти данные усиливают позицию следствия, которое называет несчастный случай приоритетной версией. При этом возможный криминальный сценарий официально не снят: когда бесследно пропадают трое людей, следователи обязаны проверять и версию преступления.

Отдельно СК опроверг распространившиеся 5 ноября сообщения о якобы найденных в районе Кутурчина человеческих костях и вещах. Представитель ведомства заявила, что эта информация не соответствует действительности. Таким образом, подтверждённых данных о найденных останках Усольцевых или других людей в связи с этим сообщением нет.

Где пропала семья Усольцевых: карта района поисков в Кутурчинском Белогорье и предполагаемый маршрут семьи. Инфографика © Life.ru

Нашли ли семью Усольцевых

Нет. По состоянию на 6 ноября 2026 года Сергей, Ирина и Арина Усольцевы не найдены, их местонахождение неизвестно. Ни одна из многочисленных поисковых операций не дала подтверждённой находки, которая позволила бы установить судьбу семьи.

Важно отличать официальные сведения от слухов. Сообщение о человеческих останках, появившееся в начале ноября, было официально опровергнуто региональным Следственным комитетом. Ранее также появлялись заявления о крови, вещах и других возможных следах, но они не стали подтверждёнными доказательствами по делу.

Что известно о последнем дне семьи Усольцевых

28 сентября 2025 года семья отправилась в короткий поход в Кутурчинском Белогорье. По данным следствия, поездка не выглядела как подготовка к длительному исчезновению: маршрут был семейным, у Усольцевых оставались рабочие и личные планы, а дома находились основные документы.

После выхода на маршрут семья перестала выходить на связь. Позднее специалисты установили, что телефон Сергея Усольцева в день исчезновения регистрировался примерно в семи километрах от посёлка Кутурчин. Этот ориентир стал одной из ключевых точек поисков, но сам по себе не позволил восстановить дальнейший путь семьи.

Следствие также проверяло, могли ли Усольцевы попытаться вызвать службу 112. При специальном эксперименте в Кутурчинском Белогорье звонки с SIM-карты того же оператора не отображались в детализации, если соединение фактически не происходило. Поэтому отсутствие вызова 112 в детализации не доказывает, что семья не пыталась связаться со спасателями.

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае: спасатели обследуют труднодоступную местность Кутурчинского Белогорья. Кадр из видео © Официальный канал ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Что нашли в машине Усольцевых

Свежие данные СК уточняют один из самых обсуждаемых эпизодов дела. В автомобиле, оставленном у подножия Кутурчинского Белогорья, следователи нашли водительское удостоверение Ирины Усольцевой и 300 тысяч рублей наличными.

Российские и заграничные паспорта супругов, а также свидетельство о рождении Арины находились дома. Это важное уточнение: в старых пересказах истории документы иногда описывались иначе, однако актуальная информация регионального СК именно такая.

Что нашли в машине Усольцевых: водительские права Ирины, 300 тысяч рублей и другие данные следствия. Инфографика © Life.ru

Что нашли во время поисков

За первый год поиски в районе исчезновения семьи возобновляли не менее 11 раз. В крупнейшей первоначальной операции участвовали более 1,5 тысячи человек — сотрудники экстренных служб, правоохранители и волонтёры. Позднее профессиональные группы возвращались в горную тайгу зимой, весной и летом 2026 года.

Поиски семьи Усольцевых зимой: спасатели обследуют труднодоступные участки Кутурчинского Белогорья на снегоходах. Фото © КГКУ «Спасатель» / telegram

В июне 2026 года спасатели нашли обломок палки для скандинавской ходьбы. Экспертиза не выявила на нём генетических следов членов семьи, поэтому эта находка не стала доказательством маршрута Усольцевых. В октябре поисковики сообщили, что нейросеть обработала более 90 тысяч снимков с беспилотников, но подтверждённого следа семьи также не появилось.

Поиски осложняют горный рельеф, курумники, пещеры, снег и дикие животные. В районе неоднократно фиксировали следы медведей; осенью 2026 года их активность мешала части запланированных мероприятий.

Какие версии исчезновения Усольцевых рассматривает СК

Версии исчезновения Усольцевых: какие сценарии рассматривает Следственный комитет и какой считается приоритетным. Инфографика © Life.ru

Почему версия побега Усольцевых не подтверждается

Версия добровольного исчезновения долго оставалась одной из самых обсуждаемых — её публично допускали родственники и эксперты. Однако следствие не нашло признаков подготовки семьи к тайному отъезду.

По данным СК, Усольцевы планировали короткую поездку и собирались вернуться. У них были рабочие и личные планы на ближайшее время. Основные документы оставались дома, в автомобиле находились деньги и водительские права Ирины. Родственники, друзья и коллеги также не заметили необычного поведения перед исчезновением.

Поэтому по состоянию на 6 ноября 2026 года спланированный побег не относится к подтверждённым рабочим версиям следствия. Это не даёт ответа на вопрос, что именно произошло в тайге, но существенно сужает круг сценариев.

Мог ли на Усольцевых напасть медведь

Следственный комитет допускает такой сценарий, однако подтверждений нападения нет. Во время поисковых работ специалисты неоднократно фиксировали в районе следы медведей. По одной из рабочих гипотез, собака, находившаяся с семьёй, могла привлечь внимание хищника.

Версия с медведем не означает, что именно это произошло с семьёй. Она рассматривается как один из возможных сценариев внутри основной версии несчастного случая и должна отделяться от установленного факта.

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы — семья, пропавшая во время похода в Кутурчинском Белогорье. Фото © VK / Ирина Усольцева

Как искали семью Усольцевых: хронология

28 сентября 2025 — Сергей, Ирина и Арина Усольцевы отправились в поход в Кутурчинском Белогорье и не вернулись.

Начало октября 2025 — развернулась масштабная поисковая операция; позднее был установлен ориентир по сигналу телефона Сергея примерно в 7 км от Кутурчина.

12 октября 2025 — завершилась массовая волонтёрская фаза; дальнейшие задачи продолжили профессиональные службы.

Октябрь–ноябрь 2025 — специалисты несколько раз возвращались в район поисков.

Январь–май 2026 — проводились новые точечные операции, в том числе со снегоходами и БПЛА.

4–9 июня 2026 — около 80 специалистов вновь обследовали район; найденный обломок палки не дал генетического совпадения с семьёй.

17–21 июня и 10–12 июля 2026 — продолжались обследования лесных троп, тайги и труднодоступных участков.

28 сентября 2026 — к годовщине исчезновения сообщалось минимум об 11 поисковых операциях за год.

Октябрь 2026 — нейросеть обработала более 90 тысяч снимков с дронов; активность медведей осложнила часть работ.

3–6 ноября 2026 — СК сообщил о продолжении расследования, проверке свидетелей, деталях автомобиля и связи; версия побега не получила подтверждения.

Почему Усольцевых до сих пор не нашли

Кутурчинское Белогорье — сложная горно-таёжная местность со скалами, курумниками, лесом и труднодоступными участками.

Погода и снежный покров неоднократно ограничивали возможность обследовать отдельные зоны.

Следы, оставленные осенью 2025 года, со временем могли исчезнуть или стать практически неразличимыми.

Высокая активность медведей создавала угрозу поисковым группам и мешала части мероприятий.

Подтверждённых вещей или биологических следов семьи, которые дали бы новую точку поиска, публично не найдено.

Что происходит с уголовным делом

Расследование продолжается. Срок следствия продлён, прекращать уголовное дело СК не планирует. Дело расследуется по статье об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, однако такая процессуальная квалификация сама по себе не означает, что гибель Усольцевых установлена или что доказано преступление.

Следователи опросили большое число родственников, знакомых, жителей и туристов. Туристов, находившихся в Кутурчинском Белогорье в день исчезновения семьи, дополнительно проверяли на полиграфе; они сообщили, что Усольцевых на тропах не видели. Следствие допускает, что группы могли разминуться.

Продолжаются ли поиски Усольцевых сейчас

Полевые поиски зависят от сезона и безопасности. В начале ноября 2026 года СК сообщал, что до конца года возвращаться к масштабному обследованию горной тайги не планируется из-за снега и активности медведей. При этом это не означает прекращение дела: следственные действия, анализ материалов и проверка версий продолжаются.

FAQ: главное о пропаже семьи Усольцевых

Нашли ли семью Усольцевых?

Нет. По состоянию на 6 ноября 2026 года местонахождение Сергея, Ирины и Арины Усольцевых не установлено.

Правда ли, что нашли останки Усольцевых?

Нет подтверждения. СК Красноярского края опроверг распространённую 5 ноября информацию о найденных в районе Кутурчина человеческих останках.

Когда пропали Усольцевы?

28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края.

Что нашли в машине Усольцевых?

Водительское удостоверение Ирины и 300 тысяч рублей. Российские и заграничные паспорта супругов и свидетельство о рождении ребёнка были дома.

Какая основная версия СК?

Приоритетной остаётся версия несчастного случая. Криминальная версия не исключена.

Сбежали ли Усольцевы?

Следствие не нашло подтверждений спланированного побега. По данным СК, семья собиралась вернуться после короткой поездки и имела планы на ближайшее время.

Мог ли на семью напасть медведь?

СК допускает такой сценарий, в том числе с учётом того, что с семьёй была собака и в районе фиксировали следы медведей. Подтверждений нападения нет.

Почему нет звонка на 112?

Следственный эксперимент показал, что попытка вызова при слабой связи могла не отобразиться в детализации, если соединение не состоялось.

Закрыто ли дело?

Нет. Срок следствия продлён, прекращать уголовное дело не планируют.

Авторы Александра Новоселова