В автомобиле семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в Красноярском крае осенью 2025 года, из документов нашли только водительские права Ирины Усольцевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по региону.

«В машине семьи было обнаружено водительское удостоверение Ирины Усольцевой. Паспорта российские и заграничные, а также свидетельство о рождении ребёнка были найдены дома у Усольцевых», — рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального СК Яна Сырымбетова.

При осмотре автомобиля, который семья оставила у подножия Кутурчинского Белогорья, следователи также обнаружили 300 тысяч рублей.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали в сентябре 2025 года во время короткого туристического похода. С тех пор установить их местонахождение не удалось. В рамках расследования уголовного дела правоохранители опросили более 150 человек. Среди них — родственники и знакомые исчезнувших, а также жители населённых пунктов неподалёку от района поисков.

Основной версией случившегося следствие по-прежнему считает несчастный случай. При этом правоохранители не исключают и другие обстоятельства исчезновения семьи.

Что именно нашли в автомобиле Усольцевых, где находились паспорта семьи и почему эти детали важны для версии о побеге — собрали вместе с последними данными по делу в материале Life.ru.