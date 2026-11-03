Следователи узнали, с кем говорил Усольцев перед исчезновением семьи в тайге
Следком: Тела Усольцевых могут находиться в разных местах, если они погибли
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли разделиться во время похода, поэтому в случае гибели их останки могут находиться в разных частях Кутурчинского Белогорья. Такую версию озвучила представитель регионального Следственного комитета Яна Сырымбетова.
По предположению следствия, после подъёма в горы с главой семейства Сергеем мог произойти несчастный случай. Его супруга Ирина, следовавшая позади, могла не запомнить дорогу, потерять ориентиры и заблудиться вместе с дочерью.
«Они могли разойтись по разным местам», — пояснила Сырымбетова ТАСС.
Следователи также восстановили один из последних разговоров Сергея перед исчезновением. Накануне прогулки семья ночевала на туристической базе, сотрудники которой запомнили слова мужчины о предстоящем маршруте.
Усольцев сообщил персоналу, что они собираются ненадолго подняться к горе Буратинка, после чего сразу отправятся домой. Оставаться на базе ещё на одну ночь супруги не планировали.
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября 2025 года во время туристического похода.
Известно, что у путешественников было два мобильных телефона. Аппарат Ирины не принимал сигнал в горной местности, а устройство Сергея последний раз зарегистрировалось в сети вечером в день исчезновения.
Несмотря на многочисленные поисковые операции, установить местонахождение семьи до сих пор не удалось.
Ранее Life.ru сообщал о последних свидетельских показаниях по делу исчезновения Усольцевых. Жительница Кутурчина рассказала, что заметила автомобиль, из которого вышли двое взрослых и ребёнок. После этого путешественники направились в сторону горного массива, где впоследствии и пропали.