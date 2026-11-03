Пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли разделиться во время похода, поэтому в случае гибели их останки могут находиться в разных частях Кутурчинского Белогорья. Такую версию озвучила представитель регионального Следственного комитета Яна Сырымбетова.

По предположению следствия, после подъёма в горы с главой семейства Сергеем мог произойти несчастный случай. Его супруга Ирина, следовавшая позади, могла не запомнить дорогу, потерять ориентиры и заблудиться вместе с дочерью.

«Они могли разойтись по разным местам», — пояснила Сырымбетова ТАСС.

Следователи также восстановили один из последних разговоров Сергея перед исчезновением. Накануне прогулки семья ночевала на туристической базе, сотрудники которой запомнили слова мужчины о предстоящем маршруте.

Усольцев сообщил персоналу, что они собираются ненадолго подняться к горе Буратинка, после чего сразу отправятся домой. Оставаться на базе ещё на одну ночь супруги не планировали.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября 2025 года во время туристического похода.

Известно, что у путешественников было два мобильных телефона. Аппарат Ирины не принимал сигнал в горной местности, а устройство Сергея последний раз зарегистрировалось в сети вечером в день исчезновения.

Несмотря на многочисленные поисковые операции, установить местонахождение семьи до сих пор не удалось.