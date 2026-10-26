Нейросеть изучила 90 тысяч снимков с места поисков семьи Усольцевых

Более 90 тысяч снимков красноярской тайги, сделанных с беспилотников во время поисков пропавшей семьи Усольцевых, прошли обработку нейросетью. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».

За время поисковых выездов дроны провели в воздухе свыше 100 часов. После обработки нейросетью материалы изучила группа просмотра и анализа. Беспилотный комплекс привлекали к поискам шесть раз. В отряде отметили, что он хорошо показал себя в работе.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что часть запланированных мероприятий по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае не удалось провести из-за высокой активности медведей. При этом поисковая работа продолжается. По словам Сергеева, с наступлением холодов искать пропавших в горной местности стало сложнее. Обнаружение новых следов семьи остаётся крайне трудной задачей.