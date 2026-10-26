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Регион
Опубликовано 26 октября, 05:18

Нейросеть изучила 90 тысяч снимков с места поисков семьи Усольцевых

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Более 90 тысяч снимков красноярской тайги, сделанных с беспилотников во время поисков пропавшей семьи Усольцевых, прошли обработку нейросетью. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».

За время поисковых выездов дроны провели в воздухе свыше 100 часов. После обработки нейросетью материалы изучила группа просмотра и анализа. Беспилотный комплекс привлекали к поискам шесть раз. В отряде отметили, что он хорошо показал себя в работе.

Пенсионерка из Кутурчина последней видела пропавшую семью Усольцевых
Пенсионерка из Кутурчина последней видела пропавшую семью Усольцевых

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что часть запланированных мероприятий по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае не удалось провести из-за высокой активности медведей. При этом поисковая работа продолжается. По словам Сергеева, с наступлением холодов искать пропавших в горной местности стало сложнее. Обнаружение новых следов семьи остаётся крайне трудной задачей.

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Тимур Хингеев
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