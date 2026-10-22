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Регион
Опубликовано 22 октября, 11:01

Медведей обвинили в осложнении поисков таинственно исчезнувшей семьи Усольцевых

«ЛизаАлерт»: Активность медведей помешала мероприятиям по поискам Усольцевых

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva

Часть запланированных мероприятий по поиску семьи Усольцевых в Красноярском крае не удалось провести из-за высокой активности медведей. При этом поисковая работа продолжается, рассказал ТАСС председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Сейчас в связи с такой чрезмерной активностью медведей многие процедуры, которые там планировались, не произошли. Однако при этом системная работа всё равно продолжается», — пояснил он.

По словам Сергеева, с наступлением холодов искать пропавших в горной местности стало сложнее. Обнаружение новых следов семьи остаётся крайне трудной задачей.

Пенсионерка из Кутурчина последней видела пропавшую семью Усольцевых
Пенсионерка из Кутурчина последней видела пропавшую семью Усольцевых

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода в районе посёлка Кутурчин. После исчезновения семьи поиски неоднократно возобновляли. При этом в районе поисков Усольцевых уже фиксировали следы медведей. В «ЛизаАлерт» сообщали, что присутствие хищников представляло дополнительную опасность для добровольцев. Для обследования территории и предотвращения встреч с животными использовали беспилотники с тепловизорами.

Ранее сообщалось, что номер пропавшей в тайге Ирины Усольцевой появился в мессенджере MAX.

Больше новостей о поисках пропавших людей и спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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