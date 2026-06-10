«ЛизаАлерт» зафиксировала следы медведей в районе поисков семьи Усольцевых

В ходе поисковой операции семьи Усольцевых, пропавшей осенью в Красноярском крае, были обнаружены следы диких медведей. Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что присутствие хищников представляло дополнительную угрозу. Для обеспечения безопасности добровольцы использовали БПЛА с тепловизорами для обследования территории и предотвращения возможных столкновений с животными.

«Дополнительную опасность представляли дикие животные — в районе поисковых работ неоднократно фиксировались следы присутствия медведей», — говорится на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры сообщают, что поисковые работы осложнялись сложными условиями. Даже в июне на высокогорных и затенённых участках горного массива сохраняется снежный покров, что затрудняет перемещение пеших групп.

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября прошлого года в районе поселка Кутурчин. Они отправились в поход к горе Буратинка и с тех пор не выходили на связь. Последний сигнал телефона главы семьи был зафиксирован в семи километрах от Кутурчина. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, однако поиски продолжались в режиме точечных мероприятий.

С 4 июня поисковые работы были возобновлены. За шесть дней спасатели обследовали около тысячи гектаров горной тайги в окрестностях скал Буратинка и Мальвинка. По информации регионального главка СК, пешие группы обнаружили некоторые предметы, принадлежность которых пропавшей семье ещё предстоит установить. Следователи примут решение о необходимости дальнейших масштабных поисков после анализа итогов завершенной операции.

Ранее один из знакомых Усольцевых попытался связаться с номером телефона главы семьи Сергея и столкнулся с необычной ситуацией. По его словам, сначала он дозвонился до абонента, однако в трубке якобы была тишина.