Пенсионерка из Кутурчина последней видела пропавшую семью Усольцевых

Женщина рассказала специалистам, что в день пропажи видела, как к посёлку подъехала машина, из которой вышли двое взрослых и ребёнок. После этого они направились в Кутурчинское Белогорье. Иных свидетелей нет.

А ранее исследователь и друг семьи Усольцевых предположил, что останки пропавших могут находиться в одной из расщелин Кутурчинского Белогорья. Мужчина намерен организовать экспедицию, чтобы проверить свою версию до наступления зимы. Поводом для предположения стала видеозапись, сделанная сотрудниками МЧС во время поисков. Несколько месяцев назад Дегтерев заметил на кадрах объект, который принял за человеческие останки. По его словам, в расщелине можно разглядеть нечто похожее на обнажённые тела со следами крови.