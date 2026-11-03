Следователи не обнаружили доказательств того, что бесследно исчезнувшая в Красноярском крае семья Усольцевых состояла в религиозной секте или могла укрыться у её последователей. Об этом сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

После загадочного исчезновения супругов Сергея и Ирины вместе с пятилетней дочерью Ариной в Сети появилось множество предположений об их судьбе. Одно из них заключалось в том, что путешественники якобы добровольно ушли к участникам закрытой религиозной общины. Однако проверка этой версии не принесла результатов.

«Принадлежность Сергея или Ирины к какой-нибудь секте тоже не установлена», — подчеркнула Сырымбетова на вопрос ТАСС.

По её словам, правоохранители также не обнаружили признаков присутствия подобных объединений непосредственно в Кутурчинском Белогорье, где оборвалась связь с туристами.