Усольцевы сбежали в секту? Следком поставил точку в одной из самых загадочных версий
СК не выявил связи пропавшей семьи Усольцевых с религиозными сектами
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva
Следователи не обнаружили доказательств того, что бесследно исчезнувшая в Красноярском крае семья Усольцевых состояла в религиозной секте или могла укрыться у её последователей. Об этом сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.
После загадочного исчезновения супругов Сергея и Ирины вместе с пятилетней дочерью Ариной в Сети появилось множество предположений об их судьбе. Одно из них заключалось в том, что путешественники якобы добровольно ушли к участникам закрытой религиозной общины. Однако проверка этой версии не принесла результатов.
«Принадлежность Сергея или Ирины к какой-нибудь секте тоже не установлена», — подчеркнула Сырымбетова на вопрос ТАСС.
По её словам, правоохранители также не обнаружили признаков присутствия подобных объединений непосредственно в Кутурчинском Белогорье, где оборвалась связь с туристами.
Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года, отправившись на прогулку по горно-таёжной местности. Несмотря на масштабные поиски с привлечением спасателей и добровольцев, обнаружить семью так и не удалось. Ранее Life.ru рассказывал о семи версиях загадочного исчезновения Усольцевых. Помимо возможного ухода в секту, рассматривались предположения о побеге за границу, похищении, нападении диких животных и отравлении в лесу. Приоритетным объяснением произошедшего следователи по-прежнему считают несчастный случай.