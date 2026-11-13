В России хотят увеличить отстрел медведей, которые всё чаще выходят к людям. Минприроды намерено установить для регионов единый показатель: разрешить добычу до 30% от всей популяции хищников. Сейчас местные власти устанавливают собственные лимиты, но они не достигают этой отметки.

Насколько сильно различаются действующие ограничения, показывают данные трёх регионов. В Красноярском крае насчитывается 26 631 бурый медведь, однако разрешение выдано на отстрел 5037 животных. На Камчатке при популяции в 24 225 особей лимит составляет 3443, а в Иркутской области из 22 413 медведей разрешено добыть 4098.

При этом в Красноярском крае зафиксировали более 2500 случаев выхода хищников к людям, а в Иркутской области — 2119. В Минприроды считают, что действующие ограничения не позволяют регионам в полной мере регулировать численность животных.

С начала года в министерство поступило более 12 тысяч сообщений о появлении бурых медведей рядом с людьми. За это время произошло 87 нападений, в результате которых погибли 36 человек. Новые приказы ведомства уже зарегистрировали в Минюсте.

Минприроды предложило изменить подход к регулированию популяции хищников. Подробно что означает норматив отстрела медведей до 30%, чем его обосновывают и как он может повлиять на регионы, разбирает Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что медведи в Томской и Новосибирской областях задерживаются с уходом в зимнюю спячку из-за необычно тёплой осени. В ноябре в регионах сохраняются плюсовые дневные температуры, а устойчивый снежный покров до сих пор не сформировался. В результате часть хищников продолжает бодрствовать и появляться возле населённых пунктов. В Минприроды Новосибирской области уточнили, что из-за погодных условий начало зимнего сна у животных может сдвинуться на одну–три недели.