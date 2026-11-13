Западносибирские, восточносибирские и русско-европейские лайки, а также акита-ину, самоеды и хаски могут защитить человека при встрече с медведем: эти породы исторически помогали людям противостоять опасным хищникам. Об этом Life.ru рассказал кинолог, эксперт международной категории по всем породам собак, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По словам специалиста, на протяжении столетий собаки жили рядом с человеком и помогали ему выживать в суровых условиях. Люди специально отбирали животных, которые не боялись диких зверей, могли предупредить об опасности, отпугнуть хищника и при необходимости помочь на охоте. Главной задачей таких собак оставалась защита человеческой жизни и жилья.

Эти собаки могут бесстрашно нападать на медведя, находить зверя, удерживать его и защищать жизнь хозяина. Владимир Уражевский Кинолог, эксперт международной категории по всем породам собак, президент Союза кинологических организаций России

Кинолог уточнил, что именно эти породы традиционно сопровождали егерей и охотников и раньше встречались практически в каждом населённом пункте регионов, где люди соседствовали с крупными хищниками. Однако подобными качествами обладают не только российские лайки. В Японии, например, для охоты и защиты использовали акита-ину и большую японскую собаку. По мнению эксперта, даже ездовые породы, включая самоедских лаек и хаски, способны вступиться за человека при появлении медведя.

Уражевский подчеркнул, что при выведении таких собак особое внимание уделяли не только смелости и характеру, но и физическим качествам. Животные должны были обладать крепким здоровьем, выносливостью и шерстью, позволяющей выдерживать суровый климат. Именно сочетание этих особенностей помогало им сопровождать человека в тяжёлых природных условиях и противостоять диким зверям.

При этом проблема столкновений людей с медведями сегодня особенно актуальна для России. Среди причин опасных встреч кинолог назвал неурожайные годы, когда хищникам не хватает привычной пищи, а также действия самих людей. Зверей нередко подкармливают, кроме того, они находят еду на свалках и привыкают питаться отходами, которые не входят в их естественный рацион. Всё это, по словам специалиста, негативно влияет на поведение животных и повышает риск опасных встреч.

«Это всё влияет очень негативно, потому что жертвой может стать любой человек, наш родственник, дети или родители. Поэтому очень важно найти золотую середину. Мы должны жить в социуме, и таких случаев, когда подвергается опасности самое дорогое — жизнь человека, быть не должно», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Вместе с тем даже смелая собака не гарантирует спасения при нападении крупного хищника. Как предупреждают в МЧС России, неподготовленный пёс может сам спровоцировать медведя, а затем броситься к хозяину, увлекая зверя за собой. Поэтому при опасной встрече нельзя рассчитывать исключительно на питомца. Спасатели рекомендуют сохранять спокойствие, не убегать и по возможности осторожно отступать.

Ранее Life.ru рассказывал о десятимесячном щенке восточносибирской лайки, который спас семью от медведя в Иркутской области. Во время похода за грибами в Усть-Кутском районе молодой пёс отвлёк хищника на себя, позволив хозяевам избежать нападения. Сам щенок получил многочисленные рваные раны шеи и перенёс экстренную операцию. Ветеринарам удалось спасти четвероногого защитника, однако ещё две домашние собаки в том же районе погибли после столкновений с медведями.

Похожая история произошла в Башкирии, где собаки предупредили туристов о приближении опасного зверя. Животные первыми заметили хищника и подняли лай, благодаря чему путешественники успели избежать встречи с ним. Однако один из псов получил тяжёлую рану. Туристам пришлось самостоятельно спускать пострадавшее животное с горы, а затем везти его на электричке в Уфу, где собаке оказали ветеринарную помощь.