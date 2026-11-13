Две собаки погибли, защищая семейную пару от медведя на Сахалине. Лабрадор Флин и дворняга Бим бросились на хищника, внезапно появившегося из леса, и отвлекли его от хозяев. Людям удалось спастись, однако оба питомца получили смертельные травмы, сообщает SHOT.

На Сахалине два пса погибли, защищая хозяев от медведя. Фото © SHOT

Трагедия произошла 11 ноября на территории дайвинг-клуба в посёлке Пригородное Корсаковского района. Супруги кололи дрова во дворе, рядом с ними находились три собаки. В какой-то момент из леса выбежал медведь, у которого, по данным канала, была сломана лапа, и направился прямо к мужчине.

Флин и Бим мгновенно встали на защиту хозяина, заставив зверя переключиться на себя. В это время женщина попыталась отойти, но споткнулась и упала. Медведь направился к ней, однако собаки продолжили нападать на хищника, не позволяя ему добраться до хозяйки.

Пока питомцы отвлекали зверя, мужчина успел добежать до ружья и выстрелить. Раненый медведь схватил Бима и скрылся в лесу. Позднее тушу хищника обнаружили примерно в 50 метрах от клуба. Погибший пёс всё ещё находился в его пасти.

Флина с тяжёлыми ранами срочно отвезли в ветеринарную клинику Южно-Сахалинска. Врачи больше четырёх часов боролись за жизнь лабрадора, однако спасти его не смогли. 12 ноября собака умерла.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Корсаковском районе Сахалина уже приходилось отстреливать медведей, выходивших к дачным участкам. В начале октября хищников неоднократно замечали возле садоводческих товариществ в районе Первой и Второй Пади. По словам специалистов, животные постоянно меняли места появления, а близость жилых домов осложняла работу охотоведов.

Кроме того, 7 октября медведя ликвидировали на территории ботанического сада Южно-Сахалинска. Зверь уже появлялся там ранее, поэтому для его поиска привлекли опытных охотников, а учреждение временно закрыли для посетителей. В целом проблема выхода хищников к людям остаётся актуальной и для других регионов.