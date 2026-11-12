На Камчатке обнаружили дневник 50-летнего сторожа туристической базы, погибшего после нападения медведя. Мужчина почти две недели записывал передвижения хищника вблизи от своего местонахождения. Последняя запись датирована 6 ноября — за день до того, как работник перестал выходить на связь. Об этом ИА «Кам 24» сообщили в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Трагедия произошла в Соболевском районе, примерно в 150 километрах к северу от села Соболево, возле верхнего течения реки Колпаково. Связь со сторожем оборвалась 7 ноября. Обеспокоенные владельцы турбазы организовали поиски с использованием вертолёта. С воздуха неподалёку от комплекса заметили снегоход и следы крови, после чего информацию передали правоохранителям.

Прибывшие на место следователи обнаружили останки мужчины со следами нападения дикого животного. Рядом находился взрослый медведь, которого ликвидировали. По предварительной версии СК, именно этот хищник стал причиной гибели сторожа.

При осмотре территории криминалисты нашли дневник погибшего. Записи, сделанные с 25 октября по 6 ноября, содержали сведения о перемещениях медведя поблизости от мужчины. Следователи изучают обнаруженные материалы и устанавливают обстоятельства трагедии.

Как сообщили ТАСС в краевом Министерстве лесного и охотничьего хозяйства, погибший также работал егерем охотничьего угодья. В день исчезновения он занимался установкой капканов на соболя. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее на Камчатке медведь насмерть загрыз 23-летнего мужчину неподалёку от села Устьевое. Хищник оставался возле тела погибшего и не уходил даже после появления специалистов. Прибывшие охотоведы застрелили зверя. Это стало вторым смертельным нападением в Усть-Камчатском округе за десять дней. Незадолго до этого другой медведь сломал ограждение предприятия в посёлке Усть-Камчатск и убил 73-летнего сторожа.