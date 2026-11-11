Число погибших при нападениях медведей в российских регионах с весны достигло 35, следует из данных РИА «Новости». В подсчёт вошла гибель сторожа туристической базы Salmonica Travel на Камчатке.

О смертельном нападении в Соболевском округе агентству сообщили 11 ноября в правоохранительных органах края. По информации собеседника, мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Точная дата нападения в сообщении не указана.

Больше всего погибших в подсчёте приходится на Красноярский край — девять человек. В Иркутской области зарегистрировано восемь смертей, в Томской — пять. Вместе эти три региона составляют 22 из 35 случаев. На Камчатке с учётом гибели сторожа число жертв достигло четырёх. Ещё два смертельных случая зафиксированы в Бурятии.

По одному человеку погибли в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, Хабаровском крае, Туве, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что участившиеся встречи жителей региона с медведями частично связаны с сокращением числа охотников, многие из которых отправились на специальную военную операцию. Кроме того, по словам Цыденова, добыча медведей стала менее выгодной из-за падения спроса в Китае. Дополнительную роль сыграли лесные пожары, после которых не успели восстановиться ягодники — один из важных источников пищи для животных.