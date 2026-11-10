В Астраханской области в 2026 году насчитали почти 2,5 тысячи волков — примерно вдвое больше, чем в 2024-м. Заметный рост за последние годы зафиксировали также в Мордовии, Мурманской области и Башкирии, сообщили РИА «Новости» в региональных ведомствах.

В Мордовии за два года численность волков выросла почти в 2,3 раза, до 306 особей. В Мурманской области насчитали 423 волка — на 38% больше, чем в 2023 году. В Башкирии за восемь лет их стало больше чем на четверть, сейчас в республике насчитывается 870 особей.

В астраханской службе природопользования рост объяснили тем, что у волков стало больше корма, а деятельность человека не вызывает у них стресса. В Минэкологии Башкирии назвали две причины: в республике стало больше копытных, а охотники не полностью используют лимиты на добычу волков.

В ряде других регионов, в том числе на Чукотке и в Ленинградской области, численность волков оставалась стабильной или немного выросла. В Краснодарском и Пермском краях, а также в Ростовской области волков стало немного меньше. В ростовском Минприроды сообщили, что регион ежегодно платит охотникам за добычу волков и шакалов.

Ранее Life.ru рассказывал, что численность волков в Кузбассе выросла почти вчетверо с 2022 года. В регионе насчитали 51 волка — на три особи меньше, чем годом ранее.