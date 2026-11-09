Участившиеся встречи жителей Бурятии с медведями частично связаны с сокращением числа охотников, многие из которых отправились на специальную военную операцию. Об этом глава республики Алексей Цыденов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы понимаем, что охотники ушли родину защищать. И сейчас количество охотников сократилось, медведя не отстреливают», — пояснил губернатор.

Однако дело не только в нехватке охотников. По словам Цыденова, добыча медведей стала менее выгодной из-за падения спроса в Китае. Дополнительную роль сыграли лесные пожары, после которых не успели восстановиться ягодники — один из важных источников пищи для животных.

Сейчас в лесах Бурятии насчитывается более шести тысяч медведей. При этом к населённым пунктам нередко выходят молодые особи, которых более крупные самцы вытесняют с привычных территорий.

Власти пытаются сдержать рост числа опасных встреч. По состоянию на 8 ноября в республике отстрелили 509 медведей, а вознаграждение охотникам за каждого добытого хищника увеличили до 15 тысяч рублей. Особую тревогу вызывают медведи, которые не залегли в спячку. Глава региона предупредил, что встреча с таким зверем может быть особенно опасной, и посоветовал местным жителям не отправляться в лес поодиночке.

«Поэтому и эта зима, и весна всё-таки будут напряжёнными. Мы готовимся и людей предупреждаем», — подчеркнул Цыденов.