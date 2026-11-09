Охотники ушли на СВО, медведи пришли к людям: Глава Бурятии объяснил нашествие хищников
Глава Бурятии связал нашествие медведей с уходом охотников на СВО
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Участившиеся встречи жителей Бурятии с медведями частично связаны с сокращением числа охотников, многие из которых отправились на специальную военную операцию. Об этом глава республики Алексей Цыденов заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы понимаем, что охотники ушли родину защищать. И сейчас количество охотников сократилось, медведя не отстреливают», — пояснил губернатор.
Однако дело не только в нехватке охотников. По словам Цыденова, добыча медведей стала менее выгодной из-за падения спроса в Китае. Дополнительную роль сыграли лесные пожары, после которых не успели восстановиться ягодники — один из важных источников пищи для животных.
Сейчас в лесах Бурятии насчитывается более шести тысяч медведей. При этом к населённым пунктам нередко выходят молодые особи, которых более крупные самцы вытесняют с привычных территорий.
Власти пытаются сдержать рост числа опасных встреч. По состоянию на 8 ноября в республике отстрелили 509 медведей, а вознаграждение охотникам за каждого добытого хищника увеличили до 15 тысяч рублей. Особую тревогу вызывают медведи, которые не залегли в спячку. Глава региона предупредил, что встреча с таким зверем может быть особенно опасной, и посоветовал местным жителям не отправляться в лес поодиночке.
«Поэтому и эта зима, и весна всё-таки будут напряжёнными. Мы готовимся и людей предупреждаем», — подчеркнул Цыденов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярском крае более 500 охотников получили денежные выплаты за отстрел бурых медведей. Размер вознаграждения составляет 36,5 тысячи рублей за одного добытого хищника, а заявки на получение денег подали свыше 760 человек.