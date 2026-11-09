В Красноярском крае более 500 охотников получили денежное вознаграждение за добычу бурых медведей. Об этом ТАСС рассказал глава отдела госконтроля и надзора в области животного мира регионального Минприроды Николай Мальцев.

Всего за выплатой обратились свыше 760 человек. Размер вознаграждения составляет 36,5 тысячи рублей за одну особь. Деньги предусмотрены для охотников, получивших разрешение на добычу медведя в рамках любительской и спортивной охоты.

Порядок выплат утвердили постановлением правительства Красноярского края от 11 сентября. Программа действует на территории охотничьих угодий региона, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Полученное вознаграждение облагается НДФЛ.

Ранее в Красноярске полицейским пришлось открыть огонь по медведю, который забрёл в жилой сектор и начал приближаться к людям. Хищника застрелили, никто из местных жителей не пострадал. По данным полиции, животное вело себя агрессивно и направилось к правоохранителям и находившимся рядом гражданам. Из-за участившихся появлений хищников в городе ранее ввели режим повышенной готовности для оперативных служб.