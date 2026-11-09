В Томской области медведь напал на 52-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в областном центре медицины катастроф.

Нападение произошло 8 ноября в Томском районе. По данным местных властей, хищник набросился на мужчину в деревне Надежда Наумовского сельского поселения. Пострадавший получил рваные раны головы, рук и ног.

После происшествия опасного медведя отстрелили, сообщил глава Томского района Павел Хрячков со ссылкой на региональный департамент охотничьего и рыбного хозяйства.

В Томской области в последние месяцы участились случаи выхода медведей к жилым домам. С начала 2026 года в регионе от нападений хищников погибли пять человек. Из-за угрозы для жителей власти ввели режим повышенной готовности. Одной из причин необычного поведения животных специалисты называют нехватку привычного корма. Предполагается, что неурожай дикоросов и лесные пожары заставляют медведей чаще приближаться к населённым пунктам в поисках пищи.

Ранее Life.ru сообщал о гибели охотника из посёлка Киевский в Томской области. Мужчина отправился в лесное зимовье и не вернулся. Родственники обнаружили следы борьбы, а позднее местные жители убили медведя, которого связали с нападением.

В 2026 году в России участились случаи выхода медведей к населённым пунктам. Хищников замечали возле жилых домов более чем в 40 регионах страны, а за последние месяцы от их нападений погибли свыше 30 человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в Восточной Сибири, где животные приближались к школам, воинским частям и частным домам.