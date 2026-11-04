В Кузбассе насчитывается 51 волк — почти вчетверо больше, чем в 2022 году, когда в регионе учли 13 животных. При этом по сравнению с прошлым годом численность сократилась на три особи. Такие данные приводит региональное Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства.

Больше всего волков учли в Ижморском округе — 19. В Тисульском зафиксировали семь животных, в Таштагольском — шесть. Недавно следы хищников обнаружили в районе Таргая под Новокузнецком. В профильном министерстве пояснили, что туда периодически приходит стая с Алтая, которая не остаётся в регионе постоянно.

По сообщению ведомства, животные находятся вдали от населённых пунктов, в охотничьих угодьях Николаевского обхода. На момент комментария сигналов о выходе волков непосредственно к жилой застройке не поступало. Массового появления волков у населённых пунктов, сопоставимого с ситуацией с медведями, в министерстве пока не ожидают.

Ранее Life.ru рассказывал, что в пяти округах Кузбасса вводили режим повышенной готовности из-за медведей. Причиной стали участившиеся выходы зверей к домам. Меры затронули Калтанский, Осинниковский, Прокопьевский, Таштагольский и Междуреченский округа.