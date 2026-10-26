Не спешите кричать «Волки!» Эксперты раскрыли, кто рыщет возле населённых пунктов в РФ

За участившимися сообщениями о появлении волков возле российских населённых пунктов могут скрываться встречи с одичавшими собаками. Такие животные способны сбиваться в стаи, охотиться и при этом гораздо меньше опасаться людей. Об этом рассказал руководитель кинологического центра Андрей Шустов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, стаи одичавших собак чаще всего формируются на заброшенных предприятиях, стройплощадках и в населённых пунктах, откуда уехали жители. К таким животным могут присоединяться бывшие домашние питомцы, оказавшиеся на улице.

«При острой нехватке кормовой базы одичавшие собаки могут охотиться на мелкую живность, причём могут делать это весьма успешно. Технически такое вполне возможно», — пояснил Шустов.

Он добавил, что бывшие домашние собаки хорошо ориентируются рядом с человеком. Они знают, где находятся свалки, мусорные контейнеры и места, в которых можно получить еду. Поэтому даже после одичания такие животные могут продолжать появляться возле жилых домов.

Доктор биологических наук Анатолий Кудаткин, в свою очередь, призвал внимательнее относиться к сообщениям о волках. По его словам, очевидцы нередко путают диких хищников с волкособами и одичавшими псами. Особенно легко ошибиться в сумерках, наблюдая за животным с большого расстояния.