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Опубликовано 25 октября, 23:32

В Москве спасатели отбили совёнка у собак

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На севере Москвы спасатели пришли на помощь совёнку, которого возле Большого Садового пруда окружили две собаки. Птицу удалось уберечь от животных и доставить в безопасное место, сообщает столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

  • В Москве спасатели отбили совёнка у двух собак. Фото © «Макс» / ЧСтные новости Москвы
    В Москве спасатели отбили совёнка у двух собак. Фото © «Макс» / ЧСтные новости Москвы
  • В Москве спасатели отбили совёнка у двух собак. Фото © «Макс» / ЧСтные новости Москвы
    В Москве спасатели отбили совёнка у двух собак. Фото © «Макс» / ЧСтные новости Москвы

В Москве спасатели отбили совёнка у двух собак. Фото © «Макс» / ЧСтные новости Москвы

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Необычную находку сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» обнаружили вечером 25 октября во время патрулирования территории. Совёнок находился неподалёку от берега и не мог самостоятельно выбраться из окружения собак. Спасатели отогнали животных и забрали птицу с собой.

На станции выяснилось, что спасённый пернатый относится к виду воробьиный сыч. Это самая маленькая сова, представители которой отличаются миниатюрными размерами.

Для дальнейшей помощи птице спасатели направили заявку в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты должны прибыть на станцию, чтобы забрать сыча и обеспечить ему необходимый уход.

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Виталий Приходько
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