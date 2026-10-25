В Москве спасатели отбили совёнка у собак

На севере Москвы спасатели пришли на помощь совёнку, которого возле Большого Садового пруда окружили две собаки. Птицу удалось уберечь от животных и доставить в безопасное место, сообщает столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.





Необычную находку сотрудники поисково-спасательной станции «Академическая» обнаружили вечером 25 октября во время патрулирования территории. Совёнок находился неподалёку от берега и не мог самостоятельно выбраться из окружения собак. Спасатели отогнали животных и забрали птицу с собой.

На станции выяснилось, что спасённый пернатый относится к виду воробьиный сыч. Это самая маленькая сова, представители которой отличаются миниатюрными размерами.

Для дальнейшей помощи птице спасатели направили заявку в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты должны прибыть на станцию, чтобы забрать сыча и обеспечить ему необходимый уход.