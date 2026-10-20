Перья на месте, нервы не очень: На ВДНХ рассказали о самочувствии петуха Мазая после схватки с лисой

Петух Мазай, которого едва не утащила лиса на Городской ферме ВДНХ, уже оправляется от пережитого. Сотрудники рассказали, что с птицей всё хорошо, хотя после неожиданной встречи с хищницей она ещё немного напугана. Сейчас Мазай отдыхает в курятнике в компании своих пернатых соседок.

На Городской ферме ВДНХ показали петуха Мазая после нападения лисы. Видео © Telegram/ Городская Ферма | ВДНХ

Историей спасения поделились представители Городской фермы. По их словам, настоящий переполох произошёл в воскресенье, 18 октября, когда на территории комплекса проходил осенний фестиваль.

Незваная гостья появилась со стороны соседнего Ботанического сада. Лиса сумела сделать подкоп и пробраться к домашним птицам. Добычей хищницы едва не стал Мазай, которого она попыталась утащить с собой.

Однако сотрудники вовремя заметили происходящее и пришли петуху на помощь. Птицу удалось отбить, а попытка похищения закончилась неудачей. На ферме с юмором отнеслись к приключению своего обитателя. Работники предположили, что Мазай уже делится впечатлениями с курочками, которым теперь наверняка есть что послушать.

По словам сотрудников, серьёзных поводов для беспокойства за петуха нет. Он восстанавливается после стресса и остаётся под присмотром работников комплекса.

Ранее Life.ru сообщал, что лиса успела схватить птицу и попыталась скрыться с добычей. Момент похищения попал на фото. На одном из снимков хищница несёт петуха по территории выставки, усыпанной осенними листьями. К счастью, сотрудники фермы успели вовремя вмешаться и спасти Мазая.