Лиса утащила петуха на ВДНХ в Москве

Настоящая сказка про хитрую лису и курочку разыгралась на ВДНХ в Москве. Рыжая хищница схватила птицу и попыталась скрыться с добычей, но её план сорвали бдительные смотрители. Пернатую пленницу удалось спасти, пишет сообщество «Свиблово Наше СВАО Москва М125».

Похищение попало на фотографии. На одном из кадров лиса несёт курицу в зубах, пробираясь по усыпанной осенними листьями территории выставки. Судя по снимкам, хищница чувствовала себя вполне уверенно и не особенно спешила расставаться с добычей.

Впрочем, идеальное преступление не состоялось. Смотрители заметили рыжую воровку и вмешались, не позволив ей устроить себе обед. Курицу удалось вызволить, а вот дальнейшая судьба неудачливой охотницы осталась за кадром.

Любопытно, что на ВДНХ есть и собственное лисье семейство. Ещё в августе администрация выставки сообщала о появлении на «Городской ферме» четырёх братьев-лисов по кличкам Ангар, Карпуша, Марсель и Эфрей. У каждого свой необычный окрас — от классического рыжего до серебристо-белого. Животные живут в специально оборудованном вольере. Имеет ли кто-то из них отношение к куриному переполоху, неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении маленькой лисицы в Ленинградской области, которая едва не погибла из-за пакета с остатками еды. Животное застряло мордочкой в мусоре и начало задыхаться. Из-за нехватки кислорода лисичка потеряла зрение и не могла стоять на лапах. Специалисты центра «Велес» взялись за её восстановление, и со временем малышка снова начала самостоятельно есть и частично видеть.