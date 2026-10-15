Лисичка ослепла и перестала ходить: В Ленобласти спасают малышку, едва не задохнувшуюся в пакете

В Ленинградской области спасли маленькую лисицу, которая едва не погибла из-за брошенного в лесу пакета с остатками еды. Животное застряло мордочкой в мусоре и начало задыхаться. Когда случайные прохожие обнаружили лисичку, она уже билась в судорогах от нехватки кислорода. Об этом сообщает Центр помощи диким животным «Велес».

В Ленобласти спасли лисёнка, едва не задохнувшегося в пакете с едой. Видео © VK/ РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

Пострадавшую доставили к специалистам. По их словам, продолжительная нехватка кислорода привела к повреждению головного мозга. Лисичка потеряла зрение и не могла самостоятельно стоять на лапах.

Сотрудники центра назвали маленькую пациентку Шангти и начали длительное восстановление. Первые результаты появились постепенно: сначала лисичка снова научилась есть без посторонней помощи, а затем к ней начало возвращаться зрение.

Сейчас Шангти уже заметно лучше, чем в первые дни после спасения. Однако последствия кислородного голодания полностью не исчезли. Животное видит лишь частично, а движения лап остаются нарушенными.

Специалисты осторожно оценивают перспективы выздоровления. По их словам, полностью восстановиться лисичке, вероятнее всего, не удастся. Несмотря на это, сотрудники «Велеса» продолжают ухаживать за ней и помогают приспособиться к жизни с ограничениями.

Причиной трагедии стал обычный пакет с пищевыми отходами, оставленный человеком в лесу. Привлечённая запахом еды лисичка оказалась в ловушке, из которой не смогла выбраться самостоятельно.

Ранее Life.ru сообщал о частом появлении лис в Петербурге и Ленинградской области. В конце сентября жители стали замечать рыжих хищников во дворах, парках и даже в центре Северной столицы. Очевидцы публиковали видеозаписи животных, которые искали пищу возле жилых домов. Лис замечали в том числе неподалёку от Дворцовой площади.