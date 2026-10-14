Разбитая губа и сломанные зубы: знакомство двух нутрий в Москве закончилось дракой и операцией

В Москве обычное знакомство двух домашних нутрий закончилось настоящей потасовкой и визитом к ветеринарному хирургу. Одна из участниц конфликта, нутрия по кличке Робинс, получила серьёзную травму губы и повредила передние зубы. Чтобы привести пострадавшую в порядок, врачам пришлось провести операцию под наркозом. Необычной историей поделились в ГБУ «Мосветобъединение».

Всё началось с того, что хозяева Робинс решили завести ей подружку — ещё одну самку нутрии. Однако знакомство пошло совсем не по плану. Животные не сошлись характерами и устроили драку, в которой больше всего досталось старожилу.

Пострадавшую доставили в Тушинскую ветеринарную клинику. За лечение взялся специалист по грызунам, врач-ратолог Никита Черняев. Под газовой анестезией он зашил повреждённую губу Робинс и провёл коррекцию сломанных верхних резцов.

К счастью, операция прошла успешно. Нутрия отправилась домой восстанавливаться, а на повторный приём для снятия швов неожиданно пришла в компании той самой обидчицы.

По словам ветеринаров, ткани у Робинс заживают хорошо, аппетит восстановился, а проблем с питанием больше нет. Судя по всему, наладились и отношения между двумя пушистыми соседками: новых конфликтов хозяева не отмечают.

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