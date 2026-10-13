Кошка злится, а собака радуется: Ветеринар объяснил, почему питомцы не понимают друг друга

Кошки и собаки нередко конфликтуют, потому что по-разному понимают движения хвоста, положение ушей и другие сигналы тела. Об этом ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал в интервью радио Sputnik.

«Кошка хвостом, например, машет, она раздражена, собака машет хвостом, она дружелюбна. Прижатые уши у кошки — это какой-то испуг, агрессия. А у собаки — призыв играть, поэтому и возникают межвидовые конфликты, потому что они просто не понимают друг друга», — объяснил специалист.

По словам ветеринара, хвост — лишь один из элементов общения животных. Чтобы правильно оценить настроение питомца, необходимо обращать внимание на его глаза, позу, уши и положение всего тела.

Шеляков сравнил язык тела с обычной речью: отдельный жест подобен одному слогу, который невозможно правильно понять вне контекста остальных сигналов. Поэтому даже привычное виляние хвостом не всегда позволяет однозначно определить эмоциональное состояние животного.

Эксперт также отметил, что кошки порой не способны скрывать сильное возбуждение. Например, во время охоты на воробья питомец может прижать уши и затаиться, но начать двигать хвостом. Такое непроизвольное движение выдаёт присутствие хищника и позволяет птице вовремя улететь.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании, показавшем, что собаки чаще просыпаются из-за движений хозяев, чем наоборот. Учёные из Университета Торонто в течение четырёх недель наблюдали за 25 владельцами и 38 питомцами. Выяснилось, что в 45% случаев ночную активность первым проявлял человек, тогда как собака — лишь в 18%. При этом совместный сон не приводил к заметному ухудшению объективных показателей отдыха.