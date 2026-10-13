Месть и неблагодарность ни при чём: Почему кошки дерут диван вместо когтеточки

Кошки нередко игнорируют даже дорогие когтеточки и предпочитают точить когти о диван. Причина не в капризах питомца, а в удобстве, расположении и свойствах поверхности. Почему так происходит, как подобрать подходящую когтеточку и защитить мебель, рассказала Life.ru зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда товаров для домашних животных Triol Светлана Капустина.

Даже самая дорогая модель с несколькими ярусами и мягкой обивкой не гарантирует, что кошка будет ей пользоваться. Человек выбирает аксессуар по внешнему виду, а животное оценивает, насколько удобно им пользоваться. Для кошки важны расположение, устойчивость, высота и материал. По этим параметрам обычный диван нередко оказывается привлекательнее специального приспособления.

Чтобы понять этот выбор, стоит разобраться, зачем кошка вообще точит когти. Так она снимает с них старый роговой слой, а заодно вытягивается всем телом и разминает мышцы спины, плеч и лап. Есть и менее очевидная причина. На подушечках лап находятся железы, поэтому вместе с царапинами на поверхности остается запаховая метка. С её помощью кошка обозначает территорию и чувствует себя спокойнее в окружении знакомых ароматов. Светлана Капустина Зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда товаров для домашних животных Triol

Отсюда главная ошибка владельцев: когтеточку ставят туда, где она никому не мешает, то есть в дальний угол, в коридор или на балкон. А кошка предпочитает оставлять метки там, где проходит жизнь семьи, — рядом с местом отдыха, у входа в комнату или возле любимого окна.

Диван стоит в центре гостиной и пропитан запахами домочадцев, так что для питомца это одна из главных точек в квартире. Поэтому неудивительно, что когти он точит именно здесь.

Как выбрать подходящую когтеточку

Устойчивость когтеточки играет не меньшую роль, чем её расположение. Во время царапания кошка переносит на неё вес всего тела. Если лёгкий столбик стоит на маленьком основании, он может шататься или падать. После такого опыта питомец вполне способен больше к нему не подойти.

Важна и высота. Взрослой кошке нужно иметь возможность полностью вытянуться во время царапания. Если столбик слишком короткий, пользоваться им будет неудобно.

Материал тоже влияет на выбор питомца. Кошке нужна поверхность, в которую она сможет уверенно вцепиться когтями и провести лапами сверху вниз. Поэтому мебельная обивка часто оказывается привлекательнее мягкого плюша. Многие кошки хорошо принимают сизаль, джут, плотный гофрокартон или дерево. Однако универсального варианта нет.

Где ставить когтеточки, чтобы защитить мебель

Одна дорогая модель не всегда решает проблему. Надёжнее использовать несколько когтеточек разных типов и разместить их в тех зонах квартиры, где кошка чаще всего проводит время или уже привыкла точить когти.

В спальне или рядом с лежанкой уместен высокий столбик, чтобы питомец мог потянуться сразу после пробуждения. В гостиной хорошо работает плоская когтеточка-лежанка из гофрокартона, которую стоит положить возле дивана. На ней кошка сможет и точить когти, и спать.

На подоконнике, где питомец проводит много времени, можно разместить небольшую настольную модель. Угловые и настенные варианты удобно крепить в тех местах, которые кошка уже облюбовала для царапания мебели.

«Когда подходящая поверхность есть в каждой зоне квартиры, вероятность того, что кошка предпочтет мебели когтеточку, становится выше», — отмечает эксперт.

Приучать питомца к новой когтеточке лучше постепенно. Проще всего использовать игрушку-удочку: провести ею вдоль столбика, чтобы кошка во время игры зацепилась когтями за поверхность.

Сразу после этого животное стоит угостить лакомством. Так аксессуар начнёт ассоциироваться у кошки с приятными ощущениями, и со временем она охотнее будет им пользоваться.

Многие владельцы кошек регулярно просыпаются раньше будильника из-за питомца. Уже в пять утра животное ходит по одеялу, трогает лапой лицо хозяина и громко мяукает. Со временем люди привыкают к такому поведению и считают его особенностью характера. Однако у этой привычки обычно есть объяснение, а режим большинства кошек можно скорректировать. Как отучить питомца будить хозяина и топтаться по его лицу на рассвете, читайте в материале Life.ru.