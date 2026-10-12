Мяу-будильник отменяется: Как отучить кошку топтаться по лицу хозяина в 5 утра

Многие владельцы кошек годами просыпаются по будильнику, который невозможно отключить. В пять утра питомец ходит по одеялу, трогает лапой лицо и громко мяукает. Люди привыкают и списывают это на характер. Хотя за такой привычкой почти всегда стоит понятная причина, и большинство питомцев можно перевести на новый режим. Об этом рассказала Life.ru зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда товаров для домашних животных Triol Светлана Капустина.

Кошки активнее всего на рассвете и в сумерках: в эти часы просыпаются птицы и выходят из нор грызуны. Сам по себе ранний подъём для них нормален — это охотничий инстинкт. Проблема начинается, когда к утру накопилась нерастраченная энергия. Чаще всего виноват однообразный день: пока хозяева на работе, питомец спит, вечером семья ужинает и ложится, а потребность побегать и поохотиться остаётся неудовлетворённой. К рассвету кошка может снова проявлять активность, особенно если днём ей не хватало движения и впечатлений Светлана Капустина зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда товаров для домашних животных Triol

Причина может быть и в режиме кормления, продолжила эксперт. Кошки едят часто и понемногу. Если последняя порция была в семь вечера, к пяти утра животное действительно голодно. К тому же хозяин, проснувшись, первым делом идёт к миске, и любимец быстро понимает: чем раньше встанет человек, тем раньше завтрак. Иногда ему просто не хватает внимания, и утро в постели становится единственным временем, когда хозяин рядом и никуда не спешит.

Закрепляет привычку обычно сам владелец, отметила Капустина. Сонный человек кормит кошку или гладит её, чтобы поспать ещё полчаса, и питомец запоминает, что способ работает. Если уступать через раз, поведение становится только устойчивее. Ночное беспокойство вызывает и стресс: переезд, ремонт, новое животное в доме. А если питомец много лет спал спокойно и вдруг начал будить людей, особенно в пожилом возрасте, его стоит показать ветеринару, добавила собеседница Life.ru.

Перестраивать режим лучше с вечера, посоветовала специалист. За час до сна кошке нужна активная игра минут на 15. Подойдёт удочка с перьями или игрушка на верёвке, за которой можно гоняться. Вечернее кормление тоже стоит привязать ко сну хозяев: например, предложить питомцу порцию корма после игры, незадолго до того, как в доме ложатся спать. В природе кошка охотится, ест, умывается и засыпает, и такой вечер повторяет эту последовательность. Сытое и уставшее животное спит крепче и дольше.

Самый действенный способ скорректировать поведение кошки связан с едой. Важно, чтобы утренний завтрак перестал зависеть от хозяина. Проще всего это сделать с помощью автокормушки с таймером: настройте её на привычное время подъёма, а затем каждые два-три дня сдвигайте на 15 минут позже. Кошка начнёт ждать корм у кормушки и потеряет интерес к спящему человеку Светлана Капустина зоопсихолог и приглашённый эксперт бренда товаров для домашних животных Triol

Также днём питомца важно чем-то занять, чтобы к вечеру он не копил силы. Помогут лежанка на подоконнике с видом на улицу и птиц, когтеточки и полки на разной высоте, игрушки, которые стоит менять раз в несколько дней, чтобы интерес к ним не пропадал. Если хозяева уходят рано, пользу принесут даже десять минут игры перед работой. Труднее всего владельцам даётся не реагировать на утренние побудки. Не вставать, не разговаривать с кошкой, не гладить её и не прогонять.

В первые дни питомец может начать мяукать громче или настойчивее, поскольку привычный способ привлечения внимания перестаёт работать. Если сдаться, животное усвоит, что мяукать нужно дольше. Помогут беруши, плотные шторы и договорённость со всеми домочадцами, чтобы никто тайком не кормил любимца на рассвете. Первые изменения могут стать заметны уже через одну-две недели, но на устойчивое закрепление нового режима иногда требуется больше времени. Постепенно кошка привыкает ждать завтрак у кормушки и находить себе занятия, пока хозяева спят. Когда днём и вечером ей хватает игры, еды и общения, вероятность ранних побудок снижается.

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