Прячется под столом и тяжело дышит: Зоопсихолог назвала момент, когда пора уводить собаку из кафе

26 августа отмечается Международный день собак. В связи с этой датой зоопсихолог и зоозащитник Оксана Петрова в беседе с Life.ru рассказала, почему походы в кафе и рестораны подходят далеко не всем питомцам и как понять, комфортно ли животному в таких местах.

По словам специалиста, некоторые собаки любят путешествия, посещение кафе и ресторанов и спокойно переносят большое количество людей вокруг. Другие, напротив, предпочитают находиться дома и не испытывают потребности в постоянном общении.

Если собака очень общительная, любит везде ходить, путешествовать, посещать кафе и рестораны, то для неё это не будет стрессом. Но есть собаки, которые этого не любят — так же, как и люди: кто-то любит ходить по ресторанам, а кто-то более домосед. Есть много питомцев, которые любят общение с людьми, сами подходят, обнимаются и гладятся. А есть собаки, которые это вообще не воспринимают, им это не нужно. Естественно, с такой собакой я бы не пошла в кафе. Оксана Петрова Зоопсихолог, зоозащитник

По словам Петровой, оценить реакцию питомца можно по его поведению даже во время посещения обычного магазина, куда разрешён вход с животными. Если собака спокойно находится среди людей, не прячется, не проявляет признаков сильного беспокойства и просто наблюдает за происходящим, вероятно, такая обстановка не доставляет ей серьёзного дискомфорта.

«Но если собака начинает часто дышать, у неё выделяются слюни, она начинает нервничать, прижиматься к владельцу, прятаться под стол или зажиматься — это говорит о том, что ей не нравится поход в магазин или ресторан», — отметила специалист.

При этом Петрова считает, что ответственность за решение взять питомца с собой в общественное место лежит прежде всего на владельце. Она обращает внимание, что некоторые хозяева воспринимают собаку как часть собственного образа, тогда как для других главным критерием становится желание самого животного.

«Я думаю, владелец сам должен видеть, как его питомец реагирует на посещение таких мест. Конечно, мы видим, что сейчас тренд на посиделки в ресторанах и кафе с собаками. Например, если он спокойно заходит в тот же продуктовый магазин — есть сети, куда можно зайти с питомцем. Если собака с радостью заходит в такой магазин, значит, и в кафе она, в принципе, будет чувствовать себя комфортно. Всё зависит от владельца. У нас владельцы разные: кто-то ответственный, а кто-то берёт с собой собачку как новую красивую «штучку», чтобы создать определённый имидж. А кто-то берёт питомца, потому что тот сам это любит. То же самое с путешествиями: какие-то собаки любят машины и хорошо переносят дорогу, а какие-то не могут», — рассказала зоопсихолог.

По словам Петровой, сильный стресс особенно опасен для животных с определёнными заболеваниями. В частности, у собак с эпилепсией стрессовая ситуация может стать фактором, провоцирующим приступ. Одним из наиболее опасных осложнений является эпилептический статус, требующий экстренной ветеринарной помощи.

«На фоне постоянного нервного стресса, когда питомца заставляют делать то, что ему не нравится, может произойти всё что угодно. Всё зависит от генетики и внутренних заболеваний, о которых владелец может даже не знать. Допустим, есть собаки-эпилептики. Если такую собаку периодически помещать в места, где ей некомфортно, стресс может вызвать приступ. Это очень опасное состояние: если его не купировать вовремя, питомец может войти в эпистатус, который может закончиться летальным исходом. Любой приступ судорог вызывает отмирание клеток головного мозга», — предупредила Петрова.

Кроме того, испугавшаяся собака может попытаться вырваться с поводка и убежать. В таком случае найти животное бывает сложно, а в городе существует риск, что оно окажется на проезжей части.

«Что касается психики, в следующий раз, когда человек пойдёт с ней в кафе или магазин, собака может просто вырваться с поводка и убежать на фоне страха. Потом её будет очень трудно найти и поймать; она может куда-то забиться или, если это в городе, попасть под машину. Последствий может быть очень много. Всё зависит от того, насколько владелец думает головой, заботится о своём питомце и бережёт его. Поэтому, тренд водить с собой собаку в кафе и рестораны может привести к страшному», — заключила зоопсихолог.

Кстати, владельцы часто уверены, что если питомец передвигается сидя по полу или ковру, у него точно завелись глисты. На самом деле причина может быть в другом. Такое поведение может указывать на воспаление параанальных желёз, а также быть связано с ошибками в рационе или другими патологиями. Почему собака ездит пятой точкой по ковру, читайте в материале Life.ru.